Президент Оболоні: «Вимагали підвищення зарплати, ще й бонуси за забиті м’ячі»
Власник клубу зробив заяву
близько 6 годин тому
Президент Оболоні Олександр Слободян висловився про ситуацію з комплектацією команди на наступний сезон.
«Наприкінці цього сезону керівництво Оболоні вкрай здивувалося вимогами нових фінансових умов для гравців, у яких завершуються контракти. Декотрі з них вимагали підвищення зарплати в півтора, два та два з половиною рази, ще й бонуси за забиті м’ячі.
В цілому футболісти, які зараз у нас на контрактах, складають кістяк команди. Це ті футболісти, на яких ми розраховуємо, та які себе покажуть з позитивного боку в українському футболі та УПЛ», – цитує Слободяна клубна пресслужба.
За підсумками минулого сезону Оболонь посіла 11-те місце в УПЛ.
Сьогодні було оголошено про відхід з клубу головного тренера Сергія Шищенка.