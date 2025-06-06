Президент Оболоні: «Вимагали підвищення зарплати, ще й бонуси за забиті м’ячі»

Власник клубу зробив заяву

близько 6 годин тому

Фото: ФК Оболонь
Фото: ФК Оболонь
Павло Василенко

Павло Василенко

Президент Оболоні Олександр Слободян висловився про ситуацію з комплектацією команди на наступний сезон.

«Наприкінці цього сезону керівництво Оболоні вкрай здивувалося вимогами нових фінансових умов для гравців, у яких завершуються контракти. Декотрі з них вимагали підвищення зарплати в півтора, два та два з половиною рази, ще й бонуси за забиті м’ячі.

В цілому футболісти, які зараз у нас на контрактах, складають кістяк команди. Це ті футболісти, на яких ми розраховуємо, та які себе покажуть з позитивного боку в українському футболі та УПЛ», – цитує Слободяна клубна пресслужба.

За підсумками минулого сезону Оболонь посіла 11-те місце в УПЛ.

Сьогодні було оголошено про відхід з клубу головного тренера Сергія Шищенка.

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