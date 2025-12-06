Журналіст-блогер Віктор Вацко днями в ефірі своєї авторської програми на YouTube розповів, що СК Полтава має погані справи з фінансами і не поїде на закордонний збір взимку.

Президент полтавського клубу Сергій Іващенко в коментарі сайту Sport-express.ua відреагував на заяву журналіста.

«Я рекомендував би пану Вацку взяти футбольний клуб, витягнути його з аматорів до Прем’єр-ліги, фінансувати це все діло, а потім когось обговорювати й поливати. Може, йому прикро, що Динамо нам програло (1:2). Я так розумію, що він вболіває за київську команду, але…

Міг би зрозуміти критику від Суркіса чи Ахметова, але не від блогера.

З фінансування проблем немає? У нас все нормально. У робочому режимі.

Де будуть збори? Зараз сказати вам точно не можу, бо саме займаємось цим питанням. Можливо, полетимо до Туреччини, можливо, будемо в Україні… Вивчаємо, що буде краще – всі варіанти, зокрема і щодо виїзду хлопців за кордон, а це не так й просто, ви маєте знати».