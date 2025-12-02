Нападник Полтави Максим Марусич поділився враженнями після перемоги своєї команди над Динамо (2:1) у 14 турі Української Прем’єр-ліги та відповів, чи варто очікувати преміальні за такий результат.

– Було щось від керівництва після гри – слова, емоції, можливо, обіцянки премій?

– Була дуже крута атмосфера в роздягальні. Спочатку тренер сказав кілька слів, потім зайшов президент і привітав нас. Як це зазвичай буває, хлопці почали душити за подвійні премії проти такого суперника, як Динамо. Президент нас ніколи не ображав щодо премій, тому, думаю, все буде добре (усміхається).

– Як команда планує відсвяткувати результат? Це буде щось камерне й спокійне чи після такої перемоги хочеться дозволити собі більше емоцій?

– Нам дали вихідні, щоб відновитися після такої важкої гри. Хтось поїхав у Полтаву, хтось залишився в Києві. Нас чекають ще дві принципові зустрічі – з Епіцентром та Рухом, і в них ми повинні віддати не менше, ніж у матчі з Динамо. Будемо святкувати вже після цих ігор – якщо буде хороший настрій, – передає слова Марусича Футбол 24.

Свій наступний матч СК Полтава проведе проти Епіцентра у 15 турі УПЛ. Гра відбудеться у понеділок, 8 грудня.