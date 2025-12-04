Після завершення кожного туру чемпіонату України експертна група УПЛ традиційно визначає найкращих у різних номінаціях. Черговий відбір за підсумками 14-го туру, що закінчився позавчора, не став винятком.

Цього разу всі опитані фахівці одноголосно відзначили Павла Матвійченка. Його Полтава здійснила справжній прорив, здобувши перемогу над Динамо — результат, якого 56-річний тренер ще ніколи не досягав у своїй кар’єрі. Із 37 експертів 33 поставили його на першу позицію у своїх анкетах.

У трійку найкращих також увійшли Патрік ван Леувен, команда якого Кривбас до останніх секунд героїчно стримувала Шахтар, та Руслан Ротань, чиє Полісся здобуло сьому поспіль перемогу, обігравши Зорю.

Слід зауважити, що за неофіційною інформацією Павло Матвійченко практично не керує командою та не бере участь у тренувальному процесі. Він просто обіймає обов'язкову посаду головного тренеру клубу з ліцензією ПРО. Насправді СК Полтавою керують Володимир Сисенко, який лікується за кордоном від складної хвороби, а також його помічник Ігор Тимченко, який знахдиться безпосередньо на місці, але жоден з них не має ліцензії ПРО, яка є у Матвійченка.