Сергій Разумовський

Баварія на власному полі зіграє проти ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Перша зустріч між командами завершилася результативною перемогою парижан з рахунком 5:4, тож перед другим поєдинком інтрига залишається максимально високою.

Коли відбудеться матч Баварія – ПСЖ

Матч Баварія – ПСЖ пройде вже сьогодні, 6 травня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Баварія – ПСЖ

Поєдинки-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів в Україні транслюватиме платформа MEGOGO.

Матч можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол Перший за передплатами:

MEGOPACK;

«Спорт»;

MEGOPACK N+S;

MEGOPACK Y.

Забарний може знову не зіграти за ПСЖ

За прогнозом порталу FlashScore, український захисник Ілля Забарний ризикує пропустити третій матч поспіль. При цьому футболіст не має травми.

Очікуваний склад ПСЖ, за версією FlashScore: воротар, Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс, Жоау Невеш, Кварацхелія, Дуе, Дембеле.

Таким чином, Забарний наразі не потрапляє до прогнозованої стартової одинадцятки паризького клубу.

Коли фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/26 відбудеться 30 травня у Будапешті на стадіоні Ференц Пушкаш, а чинним переможцем турніру є саме ПСЖ.

Нагадаємо, у вирішальному матчі точно зіграє лондонський Арсенал.