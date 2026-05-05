Денис Сєдашов

Перемога збірної України з хокею над Францією (3:2) на ЧС-2026 у Дивізіоні 1А стала найбільш рейтинговою для національної команди за останній 21 рік. Повідомляє Суспільне Спорт.

Французька збірна наразі посідає 13-те місце у світовому рейтингу IIHF.

Востаннє українці перемагали суперника з топ-14 світової класифікації ще у 2005 році — тоді була обіграна Данія (14-те місце в рейтингу).

