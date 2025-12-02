Павло Василенко

Маріо Балотеллі й далі лишається без клубу, однак тепер ухвалив рішення, яке може змінити ситуацію найближчим часом.

Важко повірити, але вже шість років поспіль італієць змінює клуби майже щосезону. З 2019 року він встиг пограти за Брешію, Монцу, Сьон, двічі Адану Демірспор та Дженоа. Після завершення контракту з генуезьким клубом 35-річний форвард знову опинився у статусі вільного агента, а пошуки нового роботодавця виявилися непростими.

Останнім часом Балотеллі отримував переважно екзотичні пропозиції. Інтерес до нього виявляли італійський клуб Павія та еміратський Палм Сіті.

Як повідомив журналіст Ніколо Скіра, форвард планує дочекатися січня, аби побачити, чи з’являться нові варіанти продовження кар’єри. Після цього він ухвалить остаточне рішення. Тим часом Балотеллі готується несподівано розпочати тренування з клубом п’ятого дивізіону – Карпенедоло.

Таке рішення має допомогти йому підтримувати форму та бути готовим до можливих медоглядів. Втім, жодних офіційних матчів за клуб п’ятої ліги він не проводитиме.

За свою кар’єру Балотеллі вже встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Ніццу та Марсель.

Зараз Transfermarkt оцінює нападника у 400 тисяч євро.