Сергій Разумовський

Мадридський Реал оприлюднив офіційну позицію щодо подальшої долі проекту Суперліги після перемовин з УЄФА. У клубі повідомили, що протягом останніх місяців відбувалися консультації між УЄФА, Асоціацією європейських клубів та Реалом, і за підсумками цих контактів сторони вийшли на принципове порозуміння, яке, за їхніми словами, має піти на користь усьому європейському клубному футболу.

У заяві Реала наголошується, що базовою ідеєю досягнутої домовленості є збереження принципу спортивних заслуг. Тобто ключовим фактором участі клубів у змаганнях має залишатися результат, показаний на полі, а не статус чи історична вага бренду. Окрім цього, окремий акцент зроблено на довгостроковій фінансовій та організаційній стійкості клубів, що в контексті сучасної економіки футболу залишається одним із найболючіших питань для багатьох команд у Європі.

Ще один важливий пункт, який підкреслили мадридці, стосується вболівальників. Реал заявляє про намір поліпшувати фанатський досвід завдяки використанню нових технологій — йдеться як про якість трансляцій і доступність контенту, так і про загальну цифрову взаємодію клубів з аудиторією.

Також у заяві зазначено, що досягнута принципова угода має стати основою для врегулювання юридичних суперечок, які виникли через історію із Суперлігою. У Реалі уточнюють: щойно сторони укладуть фінальну, остаточну угоду, це створить можливість закрити відповідні судові та правові претензії між учасниками конфлікту.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вихід Барселони із проекту Суперліги, що стало ще одним сигналом про суттєву зміну конфігурації та його перспектив.