Олександр Сукманський

Швеція та Польща вдруге поспіль зустрінуться у фіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу. Переможець цього протистояння отримає місце у групі F фінальної частини турніру разом із Японією, Тунісом та Нідерландами.

Новини матчу та поточна форма команд

Швеція домінувала над Україною у півфіналі плей-оф у четвер увечері, відкривши рахунок уже на шостій хвилині та зрештою впевнено перемігши 3:1. Тепер скандинави прагнуть зробити крок уперед після поразки від Польщі на цій же стадії відбору чотири роки тому. Успіх у цьому матчі принесе шведам 13-й вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Команда вчасно повернулася до перемог, здобувши першу перемогу під керівництвом Грема Поттера після провальної кваліфікаційної кампанії, яка завершилася лише двома нічиїми та чотирма поразками і змусила шведів потрапити до плей-оф через Лігу націй УЄФА. Попри те, що матч відбудеться на домашньому полі, Швеція не змогла скористатися перевагою власного стадіону під час відбору, не вигравши жодного з трьох домашніх матчів.

Польща у своєму півфіналі відігралася після пропущеного гола до перерви та завдяки двом м’ячам після 60-ї хвилини перемогла Албанію 2:1. Орли намагаються втретє поспіль потрапити на чемпіонат світу лише вдруге у своїй історії, а також отримати шанс зіграти в одній групі з Нідерландами, які випередили їх у боротьбі за пряму путівку. Команда Яна Урбана підходить до вирішального матчу в гарній формі: лише одна поразка у 11 останніх матчах, а також серія з трьох виїзних поєдинків без поразок.

Історія очних зустрічей

У березні 2022 року Польща перемогла Швецію 2:0 у матчі за вихід на попередній чемпіонат світу. Ця перемога стала першою після серії з шести поспіль поразок у очних зустрічах.

Статистика та серії

У 13 з 15 останніх офіційних матчів Швеції принаймні одна команда забивала два або більше голів.

Швеція не пропускала у першому таймі в семи з дев’яти останніх домашніх офіційних матчів.

У шести з семи останніх офіційних матчів Польщі забивали обидві команди.

Команда, яка відкривала рахунок, перемагала у шести з семи останніх виїзних матчів Польщі.

Ключові гравці та кадрові новини

Віктор Дьокереш оформив хет-трик у матчі проти України і тепер має 18 результативних дій у 12 останніх матчах за збірну. Пйотр Зелінський забив переможний гол проти Албанії, а також відзначився другим м’ячем у перемозі над Швецією чотири роки тому. Ісак Х'єн отримав травму стегна у грі проти України і, ймовірно, пропустить матч, тоді як Польща уникла нових кадрових втрат.

Прогноз

Лише у двох з останніх восьми очних матчів обидві команди забивали, однак з огляду на останні результативні тенденції цей варіант виглядає можливим.

