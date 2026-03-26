Денис Сєдашов

Національна збірна України поступилася команді Швеції у півфінальному поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Зустріч на стадіоні Сютат де Валенсія завершилася з рахунком 1:3.

Швеція забила швидкий гол уже на 6-й хвилині гри. Віктор Дьокереш на дальній стійці замкнув простріл з лівого краю штрафного майданчика. На початку другого тайму, на 52-й хвилині, Дьокереш оформив дубль.

На 73-й хвилині рахунок став розгромним. Анатолій Трубін порушив правила у власному штрафному, необачно стрибнувши в ноги супернику. Арбітр Жоау Піньєйру призначив пенальті, який реалізував Віктор Дьокереш.

Збірна України зуміла відіграти один м'яч на 90-й хвилині. Дебютант національної команди Матвій Пономаренко ефектно замкнув простріл потужним ударом впритул до правої стійки. Цей гол став першим для нападника у складі головної команди країни.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. Плейоф. Півфінал

Голи: Пономаренко, 90+1 – Дьокереш, 6, 51, 73, пен.

Поразка від Швеції означає припинення боротьби збірної України за вихід на Мундіаль.

Федецький: «Не хочеться давати плюси Україні щоб не наврочити».