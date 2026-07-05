Сергій Разумовський

Збірна України з баскетболу перемогою завершила перший етап відбору на чемпіонат світу-2027.

У матчі шостого туру команда Айнарса Багатскіса впевнено переграла Данію — 99:66. Українці ще до великої перерви створили комфортну перевагу, вигравши першу половину з різницею у 16 очок — 53:37.

Після перерви збірна України не збавила обертів і зуміла більш ніж удвічі збільшити відрив. У підсумку перевага української команди склала 33 очки.

MVP матчу став Святослав Михайлюк. Він набрав 30 очок, зробив 4 підбирання та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Михайлюк – найрезультативший гравець останніх матчів європейської кваліфікації ЧС.