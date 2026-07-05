Збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС
Команда Багатскіса наздогнала Іспанію, однак у суперника матч у запасі
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Збірна України з баскетболу перемогою завершила перший етап відбору на чемпіонат світу-2027.
У матчі шостого туру команда Айнарса Багатскіса впевнено переграла Данію — 99:66. Українці ще до великої перерви створили комфортну перевагу, вигравши першу половину з різницею у 16 очок — 53:37.
Після перерви збірна України не збавила обертів і зуміла більш ніж удвічі збільшити відрив. У підсумку перевага української команди склала 33 очки.
MVP матчу став Святослав Михайлюк. Він набрав 30 очок, зробив 4 підбирання та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, Михайлюк – найрезультативший гравець останніх матчів європейської кваліфікації ЧС.