Сергій Разумовський

У 33-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося одразу кілька важливих подій, які суттєво вплинули як на боротьбу в нижній частині турнірної таблиці, так і на розподіл позицій у її середині.

Лідс на власному полі не залишив шансів Вулвергемптону та здобув переконливу перемогу. Цей результат має велике значення для команди в контексті боротьби за виживання, адже завдяки трьом очкам Лідс покращив своє становище і зробив важливий крок до збереження місця в елітному дивізіоні. Водночас для Вулвергемптона ця поразка стала ще одним серйозним ударом, і тепер команда опинилася майже без реальних шансів уникнути вильоту.

Не менш цікавим вийшов матч за участю Борнмута, який на виїзді переграв Ньюкасл. Господарі змогли по ходу зустрічі відновити рівновагу, але наприкінці поєдинку Борнмут усе ж вирвав перемогу, продемонструвавши характер і вміння використовувати свої моменти у вирішальні хвилини. Для команди це дуже важливий успіх, адже він дозволив набрати 48 очок і піднятися вище у щільній боротьбі в середині таблиці.

Окремо варто згадати і про Тоттенгем, який був дуже близьким до того, щоб нарешті перервати свою катастрофічну серію невдач у чемпіонаті. Лондонці вже бачили шанс уникнути чергової поразки, однак на 95-й хвилині Рюттер забив вирішальний м’яч і завдав Тоттенгему 15-ї поспіль поразки в Прем’єр-лізі. Такий результат ще більше погіршив становище команди, яка продовжує стрімко скочуватися вниз.

Після цього туру Борнмут має у своєму активі 48 очок. Команда зрівнялася за набраними балами з Брентфордом, за який виступає Єгор Ярмолюк, а також випередила Брайтон, у якого залишилося 47 пунктів. Лідс, своєю чергою, набрав 39 очок і збільшив відрив від Тоттенгема у боротьбі за виживання до восьми балів. Що ж до Вулвергемптона, то з 17 очками команда фактично опинилася на межі вильоту і тепер лише диво може допомогти їй зберегти прописку в АПЛ.

АПЛ, 33-й тур

Лідс – Вулвергемптон 3:0

Голи: Джастін, 18, Окафор, 20, Калверт-Льюїн, 90+5 (пен.)

Ньюкасл – Борнмут 1:2

Голи: Осула, 68 – Таверньє, 32, Трюффер, 85

Тоттенгем – Брайтон 2:2

Голи: Порро, 39, Сімонс, 77 – Мітома, 45+3, Рюттер, 90+5