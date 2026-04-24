Сергій Разумовський

У 32-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді не втримав перемогу над Бетисом, завершивши зустріч унічию 1:1.

Команда з Мадрида вийшла вперед уже на 17-й хвилині, коли відзначився Вінісіус Жуніор. Здавалося, що гості зможуть довести матч до мінімальної перемоги, однак у компенсований час Бетис вирвав нічию. На 94-й хвилині забив Ектор Бельєрін — вихованець Барселони завдав точного удару й позбавив Реал двох важливих очок.

Український воротар Андрій Лунін провів черговий матч у стартовому складі мадридців і був близьким до того, щоб уперше за десять поєдинків залишити свої ворота «сухими». Проте гол у кінцівці перекреслив цю можливість. Попри пропущений м’яч, гру українця оцінили на 7.4.

Статистика Луніна у цьому матчі втім виглядає солідно:

3 сейви;

0,6 запобігнутих голів;

87% точності передач (27 із 31);

39 дотиків до м’яча;

3 передачі в останню третину поля.

Після цієї нічиєї Реал набрав 74 очки у турнірній таблиці та ризикує відстати від Барселони на 11 балів. Бетис після цього матчу має 50 балів і посідає п’яте місце.

Ла Ліга, 32-й тур

Реал Бетис – Реал Мадрид 1:1

Голи: Бельєрін, 90+4 – Вінісіус Жуніор, 17

Бетис: Вальєс, Бельєрін, Бартра (Льоренте 32), Натан, Родрігес, Фідальго (Рока 46), Амрабат (Іско 73), Антоні, Форналс (Ло Чельсо 68), Еззалзулі, Бакамбу (Кучо 46).

Реал: Лунін, Александер-Арнолд, Рюдігер, Хейсен (Алаба 73), Менді, Вальверде, Пітарч, Беллінгем, Браїм (Анхель 81), Вінісіус, Мбаппе (Гонсало 81).

Попередження: Амрабат – Гейсен, Александер-Арнолд