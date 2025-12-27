Сергій Разумовський

Півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц уперше відзначився голом в англійській Прем'єр-лізі після переходу з Баєра.

Це сталося у матчі 18-го туру проти Вулвергемптона. За рахунку 1:0 на користь червоних, який раніше встановив Раян Ґравенберх, Вірц забив після передачі Екітіке, подвоївши перевагу своєї команди. У підсумку Ліверпуль втримав переможний результат – 2:1.

Загалом після переїзду з Баєра 22-річний німець провів 17 матчів у чемпіонаті Англії, записавши на свій рахунок 1 гол і 2 асисти. Вірц, якого Ліверпуль придбав за 125 млн євро, в інших турнірах поки що не забивав: у п’яти поєдинках Ліги чемпіонів він зробив три результативні передачі, а в Суперкубку Англії оформив ще один асист.

«Енфілд» у сльозах: діти покійного Діогу Жоти зворушили весь стадіон.