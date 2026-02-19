Павло Василенко

Колишній німецький футболіст і тренер Зепп Піонтек помер у віці 85 років після нетривалої хвороби. Його смерть у четвер підтвердила Датська футбольна асоціація, підкресливши виняткову роль Піонтека в історії національного футболу.

«Зепп назавжди залишиться одним із найважливіших тренерів Данії», – йдеться в офіційній заяві, яку цитує агентство DPA.

У гравецькій кар’єрі Піонтек був шестиразовим футболістом збірної Західної Німеччини та справжнім символом Вердер. За бременський клуб він провів майже 300 матчів і став чемпіоном у 1965 році. Після завершення виступів на полі Піонтек розпочав тренерський шлях, очолюючи Вердер, Фортуна та навіть національну збірну Гаїті.

Втім, головною справою його життя стала робота зі збірною Данії. У 1979 році Піонтек очолив одну з перших повністю професійних національних команд країни та заклав фундамент легендарного колективу, який згодом отримав прізвисько «Данський динаміт». Саме під його керівництвом данці вперше в історії кваліфікувалися на чемпіонат світу – мундіаль 1986 року в Мексиці.

Піонтек залишив посаду наставника збірної через чотири роки, маючи за плечима 115 матчів на чолі команди.