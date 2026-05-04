Сергій Разумовський

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на своєму полі несподівано відібрав очки у Манчестер Сіті. Поєдинок вийшов надзвичайно результативним і завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3.

Для команди Пепа Гвардіоли ця втрата очок може мати серйозне значення в боротьбі за чемпіонський титул. Манчестер Сіті набрав 71 очко та за три тури до завершення сезону відстає від Арсеналу на п’ять балів. Водночас у містян залишається один матч у запасі, тому команда ще зберігає шанси скоротити відставання від лідера.

Евертон, своєю чергою, продовжив боротьбу в середині турнірної таблиці. Після нічиєї з чинним претендентом на чемпіонство ліверпульський клуб має 48 очок і ділить 9–11 місця з Челсі та Фулгемом.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Лівий оборонець отримав оцінку 6.4 за свій виступ.

За статистикою, Миколенко виграв два з трьох верхових єдиноборств, однак у боротьбі внизу його показники були менш успішними — лише два виграні епізоди із семи. Також українець виконав один вдалий підкат із двох спроб, здійснив три проходи дриблінгом, один раз порушив правила, зробив одне перехоплення та чотири винесення м’яча.

У роботі з м’ячем Миколенко діяв досить надійно. Точність його передач склала 86 відсотків. Дев’ять пасів українець виконав в останній третині поля, що свідчить про його участь не лише в оборонних діях, а й у розвитку атак Евертона. Загалом на рахунку захисника 47 дотиків до м’яча, з яких один був у штрафному майданчику суперника.

Сам матч складався драматично. Манчестер Сіті відкрив рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Жеремі Доку на 43-й хвилині. Однак після перерви Евертон зумів не лише повернутися в гру, а й перевернути її перебіг.

На 68-й хвилині Баррі зрівняв рахунок, а вже за п’ять хвилин О’Браєн вивів господарів уперед. На 81-й хвилині Баррі оформив дубль і зробив рахунок 3:1 на користь Евертона. Здавалося, що команда Миколенка близька до гучної перемоги.

Однак Манчестер Сіті зумів врятуватися. На 83-й хвилині Ерлінг Голанд скоротив відставання, а вже у компенсований час Доку оформив дубль і встановив остаточний рахунок зустрічі — 3:3.

АПЛ, 35-й тур

Евертон – Манчестер Сіті 3:3

Голи: Баррі 68, 81, О'Браєн, 73 – Доку, 43, Голанд, 83, Доку, 90+7

Евертон: Пікфорд, Миколенко, О'Браєн, Кін, Тарковскі, Ґарнер, Айроґбунам (Армстронг 90+6), Рель (Паттерсон 90+2), Дьюзбері-Голл (Алькарас 90+2), Ндіає, Бетункал (Баррі 64)

Манчестер Юнайтед: Доннарумма, Ґеї, Хусанов, О'Райлі, Нунеш, Сілва (Мармуш 87), Гонсалес (Ковачич 75), Шеркі, Доку, Семеньйо (Фоден 74), Голанд

Попередження: Кін, Бету, Тарковскі, О'Браєн – Доннарумма