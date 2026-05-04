Володимир Кириченко

Авторитетний журнал The Ring повідомив про старт продажів квитків на поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.

Квитки на вечір боксу Glory in Giza: Undefeated Icons, який відбудеться біля Піраміди Гізи, коштують від 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 900 гривень) до 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 750 гривень).

Tickets are NOW ON SALE for Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

Головною подією вечора боксу й стане бій Усика та Верховена. На кону цього поєдинку стоятимуть титули The Ring та WBC у надважкій вазі, якими володіє українець.

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх вже підібрав Усику наступного суперника після Верховена.