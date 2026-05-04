Стала відома мінімальна ціна квитків на бій між Усиком та Верховеном
На кону поєдинку стоятимуть титули The Ring та WBC
Авторитетний журнал The Ring повідомив про старт продажів квитків на поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Квитки на вечір боксу Glory in Giza: Undefeated Icons, який відбудеться біля Піраміди Гізи, коштують від 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 900 гривень) до 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 750 гривень).
Головною подією вечора боксу й стане бій Усика та Верховена. На кону цього поєдинку стоятимуть титули The Ring та WBC у надважкій вазі, якими володіє українець.
