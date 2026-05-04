Володимир Кириченко

Український форвард Ліона Роман Яремчук для Ligue 1+ прокоментував перемогу команди у матчі 32-го туру французької Ліги 1 проти Ренна (4:2).

«Це був складний матч. Перший гол, який вони забили, – можливо, стане голом року. Після цього ми почали краще грати й створювати моменти. Було важливо швидко забити перший м’яч. Ми заслуговуємо на ці 3 очки. Дякую вболівальникам – підтримка сьогодні була неймовірною. Попереду ще два фінали».

30‑річний гравець збірної України у матчі з Ренном відзначився голом у третьому матчі поспіль. На 37‑й хвилині Роман зрівняв рахунок – 1:1, забивши головою після навісу з лівого флангу від Корантена Толіссо.

За 2 тури до завершення чемпіонату Ліон із 60 очками в активі йде на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1.

Зазначимо, що фініш у топ‑3 чемпіонату Франції за підсумками сезону дозволить команді в наступній кампанії напряму до загального етапу Ліги чемпіонів.

