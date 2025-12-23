Сергій Разумовський

У 2025 році Жирона демонструє найгірший темп набору очок серед усіх клубів Ла Ліги. За цим показником каталонці йдуть останніми у порівнянні з іншими командами чемпіонату:

Жирона – 31 очко Мальорка – 36 очок Реал Сосьєдад – 38 очок Севілья – 39 очок Алавес – 43 очки

Невдалу серію Жирона продовжила й у 17-му турі, поступившись мадридському Атлетико з рахунком 0:3. Після цієї поразки команда має 15 очок у турнірній таблиці та залишається у зоні вильоту. Від рятівної позиції каталонців відділяє один бал, однак з урахуванням поточних результатів боротьба за виживання виглядає дедалі складнішою.

Цього сезону за Жирону виступали одразу троє українців. Вінгер Віктор Циганков провів 13 матчів і відзначився чотирма голами та двома асистами. Нападник Владислав Ванат зіграв 16 поєдинків, у яких також забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу. Голкіпер Владислав Крапивцов виходив на поле тричі й за цей час пропустив вісім м'ячів.

Раніше головний тренер Мічел Санчес визнав колективну слабкість Жирони.