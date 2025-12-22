Мічел визнав колективну слабкість Жирони
Каталонці далекі від кращої версії
18 хвилин тому
Фото - Жирона
Головний тренер Жирони Мічел проаналізував виступи каталонців в першій половині сезону. Його слова наводить AS.
Нам бракує міцності на рівні структури. 33 пропущені голи – це забагато. Відчуття слабкості колективне, бо я не говорю лише про одного захисника. Подивіться на сьогоднішні пропущені голи – вони виникли з ситуацій, яких можна було уникнути. Ми повинні вдосконалитися, щоб стати більш цілісною командою, - сказав Мічел.
