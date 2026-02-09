Сергій Разумовський

Нападник Реала Кіліан Мбаппе став одним із ключових героїв виїзного матчу проти Валенсії у 23-му турі Ла Ліги, в якому мадридці перемогли з рахунком 2:0. 27-річний француз відзначився наприкінці зустрічі, забивши на 90+1-й хвилині та фактично знявши всі питання щодо підсумку поєдинку.

Цей гол продовжив результативну серію Мбаппе в чемпіонаті Іспанії — він забиває вже у шостому матчі Ла Ліги поспіль. Загалом у поточному сезоні форвард демонструє вражаючу статистику: у 22 поєдинках турніру він забив 23 м’ячі та віддав 4 результативні передачі. Таким чином, лідер «вершкових» оформлює більше одної результативної дії за один матч, довівши цей показник до 27.

