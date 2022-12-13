Мессі та Неймар увійшли до символічної збірної чвертьфіналу ЧС-2022
Прояснилася ситуація щодо майбутнього Мессі в ПСЖ
Аргентинець не має наміру залишати клуб
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі не має наміру залишати ПСЖ, повідомляє Cadena Ser.
За інформацією джерела, Мессі відчуває в собі сили далі виступати в паризькому клубі і готовий відкласти ідею з продовженням кар'єри в США.
Варіант з поверненням в Барселону Мессі також відштовхує, оскільки його не влаштовує фінансова сторона, яку пропонує іспанський клуб.
Сьогодні Мессі зіграє за Аргентину проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022.
Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.