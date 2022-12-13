Прояснилася ситуація щодо майбутнього Мессі в ПСЖ

Аргентинець не має наміру залишати клуб

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі не має наміру залишати ПСЖ, повідомляє Cadena Ser.

За інформацією джерела, Мессі відчуває в собі сили далі виступати в паризькому клубі і готовий відкласти ідею з продовженням кар'єри в США.

Варіант з поверненням в Барселону Мессі також відштовхує, оскільки його не влаштовує фінансова сторона, яку пропонує іспанський клуб.

Сьогодні Мессі зіграє за Аргентину проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022.

Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватія.