Сергій Разумовський

У третьому контрольному матчі на зборах донецький Шахтар впевнено переграв хорватську Горіцу.

«Гірники» з перших хвилин захопив територіальну перевагу та регулярно загрожував воротам Горіци. Педро Енріке змусив воротаря вступити в гру ударом у ближній кут, а Педріньйо після зміщення до центру пробив над поперечиною. Небезпечно атакував і Марлон Гомес: після навісу Педріньйо захисник донеччан пробив головою з близької відстані, але оборонець хорватської команди вибив м’яч із лінії воріт.

Згодом голкіпер Горіци Матіяш перевів через поперечину потужний дальній удар Назарини. Ще одну чудову нагоду втратив Кауан Еліас. Спочатку воротар відбив постріл Педро Енріке, після чого бразильський нападник отримав можливість добити м’яч із лівого краю штрафного, однак не влучив у незахищені ворота.

Ближче до середини першого тайму хорвати змогли дещо відсунути гру від власного штрафного майданчика. В одному з епізодів Павичич пробив здалеку, проте м’яч пролетів над воротами. Шахтар швидко повернув контроль над перебігом зустрічі та перед перервою знову посилив тиск. Кауан Еліас не використав момент після подачі, але на 40-й хвилині донеччани все ж відкрили рахунок. Аліссон знайшов передачею Педріньйо на лінії штрафного, а той технічно пробив у ближній правий кут – 1:0.

Після перерви оновлений склад одразу додав команді динаміки, а на 52-й хвилині перевага чемпіона України стала подвійною. Педріньйо подав із лівого кутового, Аліссон увірвався до штрафного та потужним ударом головою спрямував м’яч у правий кут - 2:0.

На 63-й хвилині Арда Туран провів нову серію замін. На поле вийшли Марлон Сантос, Гочолейшвілі, Невертон, Цуканов, Бруніньйо та Раян Роберто. Гориця ненадовго перехопила ініціативу, однак особливої небезпеки біля воріт Шахтаря не створила. Дальній удар Бакича впевнено нейтралізував Твардовський. У відповідь Гочолейшвілі намагався закрутити м’яч у дальній кут, але його постріл пройшов трохи вище поперечини.

У кінцівці зустрічі донеччани продовжували атакувати. Раян Роберто міг довести рахунок до розгромного, проте після удару з лівого краю штрафного м’яч пролетів поруч зі штангою.

Шахтар переміг Горіцу з рахунком 2:0 у третьому контрольному матчі літнього міжсезоння. Наступний спаринг команда проведе в суботу, 24 липня, проти Аль-Ули, яка представляє Першу лігу Саудівської Аравії. Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

Контрольний матч

Шахтар – Горіца 2:0

Голи: Педріньйо, 40, Аліссон, 52

Шахтар: Твардовський, Караваєв (Вінісіус Тобіас, 46), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (к) (Марлон Сантос, 63), Педро Енріке (Гочолейшвілі, 63), Назарина (Бондаренко, 46), Педріньйо (Невертон, 63), Марлон Гомес (Цуканов, 63), Аліссон (Бруніньйо, 63), Проспер (Раян Роберто, 63), Кауан Еліас (Траоре, 46)