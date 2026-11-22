Гості опинилися у складному становищі вже на восьмій хвилині зустрічі. Захисник Лені Йоро отримав пряму червону картку за фол проти Александра Ісака, який виходив до воріт. Арбітр вирішив, що оборонець був останнім на шляху нападника, а порушення сталося безпосередньо за межами штрафного майданчика.

Ліверпуль розгромив Манчестер Юнайтед у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на «Енфілді» завершився з рахунком 4:0, а для Маурісіо Почеттіно дебют на тренерській лаві манкуніанців обернувся невдалим результатом.

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Ліверпуль швидко скористався чисельною перевагою. На 10-й хвилині Домінік Собослаї відкрив рахунок, а ще за три хвилини Флоріан Вірц подвоїв перевагу господарів після передачі Ріо Нгумоа.

У другому таймі Нгумоа сам відзначився голом: на 66-й хвилині він завершив атаку після пасу Бредлі Барколи. Остаточний рахунок на 82-й хвилині встановив Віктор Муньйос, якому асистував Вірц.

Ліверпуль здобув шосту перемогу в сезоні. Манчестер Юнайтед зазнав п'ятої поразки та опинився на передостанньому місці турнірної таблиці.

АПЛ, 11- тур

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голи: Собослаї, 10, Вірц, 13, Нгумоа, 66, Муньйос, 82.