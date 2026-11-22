Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував критику на адресу футболістів команди через тривалу відсутність чемпіонських титулів в англійській Прем'єр-лізі.

Португальський півзахисник також наголосив, що готовий піти з клубу, якщо керівництво вирішить, що він більше не здатен допомогти манкуніанцям повернутися на вершину. Слова наводить Sky Sports.

Востаннє клуб вигравав чемпіонат дуже, дуже давно. Тоді тут не було жодного з нинішніх гравців, і, очевидно, всі казатимуть: «Ці футболісти не здатні виграти чемпіонат». Усі стають проблемою, і це нормально. Нічого страшного. Мені пощастило грати тут із футболістами, які вигравали все у клубах, за які виступали. Хуан Мата виграв у футболі все. Давід де Хеа вигравав трофеї з цим клубом. Поль Погба вигравав усюди. Неманья Матич вигравав усюди. Навіть Златан Ібрагімович. Вони здобували трофеї всюди, але так і не змогли повернути клуб на вершину та виграти Прем'єр-лігу.

Тут працювало чимало тренерів, які вигравали титули в різних клубах, але їм теж не вдалося повернути чемпіонський титул Прем'єр-ліги в Юнайтед. Тому я вважаю, що розмови про тиск на гравців виникають із року в рік. Щоразу футболісти, які найдовше перебувають у клубі, опиняються під більшою увагою, ніж решта, бо таким є зворотний бік тривалого перебування тут. Нас вважають проблемою довше, ніж інших.

Я сказав клубу, щойно там відчують, що я більше не та людина, яка допоможе повернути Юнайтед туди, де він заслуговує бути, — я готовий піти. Адже я теж хочу вигравати трофеї. Я хочу виграти Прем'єр-лігу. Я хочу виграти Лігу чемпіонів. Я ніколи цього не приховував. Чи вийде в мене? Не знаю. Але я продовжу намагатися.