Сергій Разумовський

Рома здобула домашню перемогу над Кальярі в матчі 24-го туру Серії A — 2:0. Римляни контролювали перебіг зустрічі та змогли конвертувати свою перевагу у два забиті м’ячі, не дозволивши супернику повернути інтригу.

Вирішальну роль у поєдинку зіграв нападник Роми Доніелл Мален. 27-річний форвард відзначився дублем, забивши по голу в кожному з таймів, і приніс команді три очки. Для нідерландця цей матч став черговим підтвердженням вдалого старту в Італії після зимового переходу.

Мален приєднався до Роми в січні на правах оренди з Астон Вілли до завершення сезону. У договорі також передбачена опція викупу, яка оцінюється майже у 29 млн євро. Після чотирьох матчів у складі римського клубу він уже має 3 забиті м’ячі, швидко адаптувавшись до вимог Серії A та конкуренції в атаці.

Окремо зазначимо, що Мален розглядається як один із ключових варіантів на позиції форварда на тлі кадрових проблем Роми. Він конкурує за ігровий час із українцем Артемом Довбиком, який наразі перебуває в лазареті через травму.

Раніше головний тренер Роми Джан-П'єро Гасперіні різко відреагував на питання про Довбика.