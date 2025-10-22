ПСВ знищив Наполі, Інтер на виїзді розгромив Рояль Уніон
Нідерландська команда створила сенсацію
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів нідерландський ПСВ на своєму стадіоні приймав італійський Наполі. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 6:2.
Наполі завершував матч в меншості через вилучення Лоренцо Лукки на 76-й хвилині.
В іншому матчі дня бельгійський Рояль Уніон вдома зазнав розгромної поразки від італійського Інтера – 0:4.
Ліга чемпіонів, 3-й тур
ПСВ – Наполі – 6:2
Голи: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбарі, 38, Манн, 54, 80, Пепі, 87, Дріуеш, 89 – Мактоміней, 31, 86.
Рояль Уніон – Інтер – 0:4
Голи: Дюмфріс, 41, Мартінес, 45+1, Чалханоглу, 53 (пен.), Еспозіто, 76.