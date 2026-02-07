Український захисник ПСЖ Ілля Забарний отримує у паризькому клубі близько 450 тисяч євро на місяць до вирахування податків. Про це повідомляє Le Parisien.

Цей показник є 12-м у зарплатній відомості ПСЖ. Лідером із заробітної плати залишається вінгер Усман Дембеле, чий місячний дохід становить 1 мільйон 560 тисяч євро. У трійку найбільш високооплачуваних гравців також входять Маркіньйос із зарплатою 1 мільйон 130 тисяч євро та Ашраф Хакімі, який отримує 1 мільйон 100 тисяч.

У поточному сезоні Забарний провів 24 матчі у всіх турнірах і відзначився одним забитим м'ячем. Після 17 турів чемпіонату Франції ПСЖ набрав 39 очок і розташовується на другому місці в турнірній таблиці Ліги 1, поступаючись Лансу лише одним пунктом.

Раніше повідомлялося, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке серед кандидатів на пост наставника Реала.