Сергій Разумовський

У 31-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді впевнено розгромив Анже з рахунком 3:0 та зробив ще один важливий крок до чемпіонства.

Паризький клуб швидко захопив ініціативу й уже на 7-й хвилині відкрив рахунок завдяки голу Лі Кан Іна. Ще до перерви перевагу гостей подвоїв Маюлю, який відзначився на 39-й хвилині. Після відпочинку ПСЖ закріпив свій успіх — третій м’яч забив Бералдо.

Анже також мав момент, коли здавалося, що команда зможе повернути інтригу в матч. На 22-й хвилині Сбай відправив м’яч у сітку воріт ПСЖ, однак після перевірки взяття воріт було скасоване через офсайд.

Повний матч у складі парижан провів український захисник Ілля Забарний, який показав дуже надійну гру в обороні та став найкращим оборонцем зустрічі за оцінками статистичних порталів. Українець виграв усі свої єдиноборства — 4 із 4, зокрема по два у верховій боротьбі та на землі. Також він виконав один успішний підкат із двох спроб, зробив три вибивання, один раз повернув м’яч під контроль своєї команди, а також був дуже точним у передачах.

Забарний віддав 104 точні передачі зі 109, що становить 95% точності. Особливо показовою була його гра в останній третині поля, де всі п’ять передач досягли адресата. Загалом українець здійснив 117 дотиків до м’яча та отримав оцінку 7,3.

Попри впевнену перемогу, ПСЖ догравав матч у меншості. На 10-й хвилині попередження отримав Рамуш, а під кінець він був вилучений з поля, залишивши свою команду вдесятьох за другу жовту.

Після цієї перемоги ПСЖ набрав 69 очок і збільшив відрив від Ланса до шести балів. До завершення чемпіонату залишилося ще чотири тури, тож боротьба за титул триває, однак паризька команда має дуже хороші шанси втримати лідерство.

Ліга 1, 31-й тур

Анже – ПСЖ 0:3

Голи: Лі Кан Ін, 7, Маюлю, 39, Бералдо, 52

Анже: Коффі, Екомі, Лефор, Біюмла, Бамба (Діатта, 86), Раолісоа (Анен, 67), Белькебла, Ван ден Бомен, Капель (Мутон, 73), Сбаї (Машін, 67), Пітер (Кояліпу, 67)

ПСЖ: 404, Ернандес (Заїр-Емері, 46), Пачо, Забарний, Хакімі (Дро, 46), Руїс (Невеш, 46), Бералдо, Маюлю (Мендеш, 72), Барколя (Мбає, 63), Рамуш, Лі Кан Ін

Попередження: Рамуш (10)

Вилучення: Рамуш (74)

Відео: MEGOGO