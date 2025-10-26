Павло Василенко

У суботу, 25 жовтня, ПСЖ розгромив в рамках дев'ятого туру французької Ліги 1 Брест (3:0).

По завершенні гри головний тренер парижан Луїс Енріке висловився про футболістів, рівень гри котрих його задовольняє повністю.

«Я надзвичайно задоволений грою Хакімі, Маркіньйоса, Нуну, Пачо, Вітіньо та Забарного. Я справді щасливий, адже маю у своєму розпорядженні неймовірних гравців», – цитує Енріке видання Le Parisien.

Після дев'яти турів ПСЖ має у доробку 20 залікових пунктів та посідає у турнірній таблиці французької Ліги 1 перший щабель. Відрив від Марселю складає два очки.

У наступному турі парижани на виїзді зіграють проти Лорьяну. Поєдинок заплановано на 29 жовтня, початок гри о 20:00 за київським часом.

Забарний у сезоні 2025/26 років зіграв за ПСЖ 11 поєдинків у всіх офіційних турнірах: один результативний удар.