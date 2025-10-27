Французька преса — про Забарного: «Українець задихається»
Захисник паризького клубу провів на полі 90 хвилин в протистоянні з Брестом
близько 1 години тому
Ілля Забарний
Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний зіграв непростий матч проти Бреста (3:0) у дев'ятому турі Ліги 1, який пройшов 25 жовтня.
Французькі ЗМІ підкреслили, що на даному етапі кар'єри українцю важко витримувати такий щільний ігровий графік, через що він припускається дедалі більше помилок. Цього сезону Забарний провів 11 матчів і відзначився одним забитим голом.
«З'явилося відчуття, що українець задихається після напруженого графіка останніх тижнів. Після вилучення в Леверкузені в Лізі чемпіонів він знову продемонстрував певну нервозність – зокрема, коли подарував Мбупу гольовий момент (17 хвилина)», – вважає Le Parisien.
