Олександр Сукманський

ПСЖ підходить до чергового туру чемпіонату Франції з хорошими шансами зміцнити свої позиції в боротьбі за титул. Парижани можуть тимчасово збільшити відрив у турнірній таблиці, якщо здобудуть перемогу над Монако, який також набрав непогану форму.

Зазвичай ПСЖ на цьому етапі сезону вже має значну перевагу в чемпіонаті, однак цього року боротьба за титул проходить значно щільніше. Команда змогла відірватися на чотири очки лише після двох власних перемог і паралельних осічок Ланса. При цьому парижани виграли дев’ять із десяти останніх матчів Ліги 1, зазнавши лише однієї поразки.

Попереду у ПСЖ також матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, тому команді важливо не втратити концентрацію у чемпіонаті в боротьбі за п’ятий поспіль титул у Лізі 1. На власному полі парижани виступають дуже впевнено – десять перемог у 11 домашніх матчах чемпіонату цього сезону.

Монако пережив складний період наприкінці осені та на початку зими, коли серія невдалих результатів поставила сезон команди під загрозу. Однак останнім часом монегаски змогли стабілізувати ситуацію. Хоча минулого місяця вони вилетіли з Ліги чемпіонів після протистояння з ПСЖ, у чемпіонаті команда не програє вже шість матчів поспіль, здобувши чотири перемоги та двічі зігравши внічию.

Останній виїзний матч Монако завершився вражаючою перемогою над Лансом – команда відігралася з рахунку 0:2 та перемогла 3:2. Водночас це поки що єдина гостьова перемога клубу цього сезону над суперником, який не входить до зони вильоту.

У шести останніх очних зустрічах ПСЖ здобув чотири перемоги, ще один матч завершився внічию і один виграв Монако. Минулого тижня команди вже зустрічалися на цьому стадіоні в Лізі чемпіонів і тоді зіграли внічию 2:2.

Цього сезону ПСЖ ще не пропускав у домашніх матчах Ліги 1 після 60-ї хвилини. Також команда отримала найменшу кількість жовтих карток у чемпіонаті – 23. Монако, своєю чергою, є однією з найслабших виїзних команд ліги за результатами перших таймів – лише одна перемога, шість нічиїх і чотири поразки.

У складі ПСЖ варто відзначити Дезіре Дуe, який оформив дубль у матчі проти Монако в Лізі чемпіонів. Чотири з його останніх п’яти голів були забиті у першому таймі. Нападник Ансу Фаті частіше відзначається наприкінці ігор – вісім із дев’яти його голів цього сезону були забиті після 40-ї хвилини.

ПСЖ може не допомогти Усман Дембеле, який пропустив три останні матчі команди, а Жоау Невеш не грав у попередній зустрічі проти Гавра. У складі Монако через травму відсутній Крепен Діатта, який поповнив довгий список травмованих у команді.

