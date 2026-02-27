Журналіст — про потенційний відхід капітана ПСЖ: «Забарний не займе його місце»
П'єр Менес не вірить, що українець зможе замінити Маркіньоса
близько 16 годин тому
Французький журналіст П'єр Менес поділився думкою щодо перспектив Іллі Забарного у ПСЖ. За його словами, український захисник навряд чи стане прямою заміною капітану команди Маркіньосу, якщо бразилець вирішить залишити паризький клуб.
«Луїс Енріке, можливо, поступово готує Маркіньоса до відходу. У будь-якому випадку, йому не вистачає ритму, і це проблема. Було б добре, якби він грав трохи частіше протягом найближчих тижнів, щоб повернути собі енергію та агресивність. Якщо ж відхід Маркіньоса таки відбудеться, то точно не Забарний займе його місце», - сказав Менес в ефірі свого YouTube-каналу.
Діюча угода 31-річного Маркіньоса з ПСЖ розрахована до літа 2028 року. Цього сезону він взяв участь у 22 матчах у всіх турнірах і відзначився двома забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що Забарний програє конкуренцію Маркіньосу у ПСЖ.