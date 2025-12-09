Павло Василенко

Катарські власники ПСЖ розширюють свою футбольну імперію. Компанія Qatar Sports Investments (QSI) оголосила про намір придбати бельгійський клуб Ейпен, який виступає у другому дивізіоні країни.

У пресрелізі, опублікованому у вівторок, QSI підтвердила підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо повного поглинання клубу. Планується, що компанія отримає контроль над усіма спортивними, комерційними та операційними активами Ейпена.

Із червня 2012 року клуб уже перебував під управлінням Qatari Aspire Zone Foundation – державної структури, створеної для розвитку спортивних талантів і підвищення міжнародного іміджу Катару. Тепер же управління перейде безпосередньо до QSI, яку очолює президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Ейпен наразі займає сьоме місце у другому дивізіоні Бельгії, а його перехід під прямий контроль QSI може стати черговим кроком до створення глобальної футбольної мережі на кшталт City Football Group.