У середу, 10 грудня, відбудеться матч шостого туру Ліги чемпіонів між іспанським Атлетіком Більбао та французьким ПСЖ. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

На цей поєдинок головний тренер парижан Луїс Енріке не зможе розраховувати на одного із ключових захисників команди Лукаса Ернандеса. Француз дискваліфікований до кінця основного етапу та пропустить три найближчі матчі єврокубків.

29-річного футболіста вилучили в поєдинку Ліги чемпіонів проти англійського Тоттенхема (5:3), який пройшов 26 листопада. У компенсований час Лукас ударив ліктем в обличчя колишнього гравця ПСЖ Хаві Сімонса (90+3), що призвело до суворого покарання УЄФА. Ернандес пропустить не лише гру проти Атлетіка 10 грудня, а й матчі зі Спортингом 20 січня та Ньюкаслом 28 січня.

