Сергій Разумовський

У матчі за Суперкубок УЄФА ПСЖ обіграв Астон Віллу. Поєдинок відбувся 12 серпня на стадіоні Ред Булл Арена в Зальцбурзі та завершився перемогою французької команди з рахунком 2:1.

Матч припав на день народження ПСЖ, тому тріумф у Суперкубку УЄФА став для парижан особливо символічним подарунком. Команда здобула європейський трофей саме в день заснування клубу.

ПСЖ активніше розпочав зустріч і зумів відкрити рахунок на 20-й хвилині. Хвіча Кварацхелія отримав можливість для удару та потужно пробив по воротах Астон Вілли. Голкіпер англійської команди не зміг упоратися з пострілом грузинського футболіста.

Гості відповіли ще до перерви. На 45-й хвилині Маджо виграв боротьбу в штрафному майданчику, протиснув суперника та з близької відстані розстріляв ворота ПСЖ. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку 1:1.

Після відновлення гри парижани знову вийшли вперед. На 61-й хвилині Дезіре Дуе забив дещо курйозний м’яч. Захисники Астон Вілли зупинилися, вважаючи, що французький нападник опинився в офсайді, однак арбітр спочатку дозволив продовжити атаку.

Після перегляду епізоду за допомогою системи VAR було встановлено, що захисник Астон Вілли Матті Кеш залишився позаду партнерів і не дозволив зафіксувати положення поза грою. У підсумку гол Дуе зарахували, а ПСЖ знову отримав перевагу.

У заключній частині зустрічі Астон Вілла намагалася відігратися, проте французький клуб зумів зберегти переможний рахунок. ПСЖ здобув перемогу 2:1 і став володарем Суперкубка УЄФА.

Український захисник парижан Ілля Забарний розпочав матч на лаві запасних і так і не вийшов на поле. Відтак його дебют у другому сезоні після переходу відкладається.

Суперкубок УЄФА

ПСЖ – Астон Вілла 2:1

Голи: Кварацхелія, 20, Дуе, 61 – Маджо, 45

ПСЖ: росіянин, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 75), Заїр-Емері, Вітінья, Невеш (Руїс, 75), Дуе (Маюлю, 87), Акліуш (Дембеле, 46), Кварацхелія (Бералдо, 88)

Астон Вілла: Бізот, Кеш, Лінделоф, Торрес (Мінгс, 79), Матсен, Камара (Богарде, 72), Гомеш (Барклі, 79), Макгінн (Аліссон, 73), Буендіа, Геммінгс, Маджо (Абрагам, 72)

Попередження: Торрес, Гомеш, Макгінн