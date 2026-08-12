Павло Василенко

Туринський Ювентус проявляє інтерес до українського голкіпера Анатолія Трубіна, який нині виступає за португальську Бенфіку. Італійський клуб уже контактував із лісабонцями щодо можливого трансферу.

За інформацією інсайдера Альфредо Педулли, головною перешкодою для угоди залишаються фінансові вимоги Бенфіки. Португальський клуб хоче отримати за 25-річного українця близько 40 мільйонів євро.

Ювентус вважає цю суму завищеною та наразі не готовий погоджуватися на такі умови. Якщо Бенфіка не знизить свої вимоги, туринці можуть переключитися на інших кандидатів для посилення воротарської позиції.

На старті нового сезону Трубін провів за «орлів» два матчі у кваліфікації Ліги Європи. Українець пропустив два голи та один раз зберіг свої ворота сухими, після чого головний тренер Марку Сілва залишив його на лаві запасних.

Контракт Трубіна з Бенфікою розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського воротаря у 25 мільйонів євро.