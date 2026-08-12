Павло Василенко

Українська Прем’єр-ліга визначила найкращих представників 2-го туру елітного дивізіонуц. Традиційно переможців обирали за участю ведучих, експертів та коментаторів УПЛ.ТБ.

Найкращим тренером туру вдруге поспіль став Фран Фернандес з Карпат. Його команда на власному полі розгромила срібного призера минулого чемпіонату ЛНЗ з рахунком 3:0.

Друге місце в рейтингу посів Руслан Ротань, який привів Полісся до домашньої перемоги над Харковом (3:1). Третім став Патрік ван Леувен з Кривбаса. Його підопічні на виїзді здобули вольову перемогу над Зорею – 3:1.

Найкращим футболістом другого туру визнали панамського півзахисника Кривбаса Джовані Ерберта. Він став одним із головних героїв перемоги над Зорею. Також експерти окремо відзначили воротаря Оболоні Кирила Баранцова та захисника Карпат Владислава Бабогло.

До символічної збірної туру увійшли представники восьми клубів. Найбільше гравців – у Карпат та Полісся.

Символічна збірна 2-го туру УПЛ