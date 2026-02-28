ПСЖ намагається продовжити боротьбу за титул чемпіона Ліги 1 і їде в гості до Гавра, який демонструє сильну форму на своєму полі.

Форма команд та новини перед матчем

Гавр під керівництвом Дідьє Дігара перервав серію з двох перемог поспіль (обидві 2:1 — над Страсбуром і Тулузою), програвши вдома Нанту 0:2. Лише один удар у площину в тому матчі став головною проблемою для тренера. Команда прагне здобути 200-ту перемогу в історії клубу в елітному дивізіоні саме вдома. Остання серія вдома – три перемоги в чотирьох матчах ліги (1 нічия), що дорівнює кількості перемог у попередніх 20 домашніх іграх разом узятих (6 нічиїх, 11 поразок).

ПСЖ зберігає лідерство в Лізі 1 з відривом у два очки від Ланса. У середині тижня парижани пройшли Монако 5:4 за сумою в Лізі чемпіонів і вийшли до 1/8 фіналу. Команда Луїса Енріке не програє в трьох останніх матчах (2 перемоги, 1 нічия) після поразки від Ренна 1:3 на виїзді в чемпіонаті. Якщо парижани програють, це стане першою серією з двох поспіль виїзних поразок у лізі з січня 2023 року. Водночас ПСЖ має найкращий виїзний показник у чемпіонаті – 23 очки (7 перемог, 2 нічиї, 3 поразки).

Історія протистоянь

Гавр програв 9 з 10 останніх матчів Ліги 1 проти ПСЖ (1 нічия), включно з останніми трьома з загальним рахунком 9:2 на користь парижан.

Гаряча статистика та тренди

Гавр забив лише один гол у перші 15 хвилин у Лізі 1 цього сезону.

У 8 з 12 домашніх матчів Гавра в чемпіонаті забивали обидві команди.

У трьох з чотирьох останніх матчів ПСЖ у лізі забивали рівно два голи в першому таймі.

ПСЖ забив у обох таймах у рекордних 14 матчах Ліги 1 цього сезону.

Ключові гравці та втрати

Соф’ян Буфаль віддав дві гольові передачі в останніх двох домашніх матчах Гавра в лізі, а також дві асисти в п’яти попередніх очних зустрічах проти ПСЖ. Лі Кан Ін брав участь у трьох голах у останніх чотирьох матчах проти Гавра (2 голи + 1 асист); усі 14 його результативних матчів за парижан закінчувалися перемогою команди.

У Гавра дискваліфікований захисник Аруна Санганте. У ПСЖ травмований Фабіан Руїс, під питанням участь Усмана Дембеле.

Прогноз

ПСЖ має перевагу в класі та може домінувати, тому ставка на перемогу гостей з тоталом понад 3,5 голи виглядає перспективною.

