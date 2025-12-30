Павло Василенко

Майбутнє Маркуса Рашфорда в Барселоні залишається під питанням, попри яскравий старт англійця в іспанському клубі. Як повідомляє Football Insider, ситуацією навколо 28-річного нападника уважно стежить ПСЖ, який може спробувати перехопити гравця вже найближчим часом.

Рашфорд приєднався до Барселони на правах оренди з Манчестер Юнайтед і швидко став важливою фігурою в атакувальній лінії каталонців. У 18 матчах за блаугранас він відзначився шістьма забитими м’ячами та сімома результативними передачами, справивши позитивне враження як на тренерський штаб, так і на вболівальників.

Очікується, що Барселона скористається опцією викупу гравця, сума якої становить 35 мільйонів євро. Втім, фінансові обмеження клубу можуть змусити керівництво зволікати з остаточним рішенням. Саме цим і готовий скористатися ПСЖ, який уважно відстежує будь-які сигнали невпевненості з боку іспанців.

Ключову роль у можливому трансфері відіграє наставник парижан Луїс Енріке. За інформацією джерела, іспанський тренер особисто зацікавлений у підписанні Рашфорда та ще раніше виступав ініціатором його переходу. Якщо Барселона не зробить рішучого кроку, паризький гранд може швидко втрутитися у боротьбу за англійського форварда.