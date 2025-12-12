Флік: «У Рашфорда прекрасне ставлення до роботи, чудовий менталітет»
Тренер Барселони висловився щодо форми нападника
близько 2 годин тому
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився думкою про стан та роль Маркуса Рашфорда напередодні поєдинку 16-го туру чемпіонату Іспанії, у якому блаугранас вдома прийматимуть Осасуну.
Коли він сидить на лаві запасних, це також показує, що у нас чудова команда. На цій позиції у нас сильні гравці. Можу сказати, що Маркус справжній професіонал. У нього прекрасне ставлення до роботи, чудовий менталітет. Спочатку йому довелося трохи звикати, але зараз він перебуває на піку форми. Я завжди говорю з футболістами, коли вони не потрапляють до складу, пояснюючи причини. І ось що Рашфорд сказав мені останнього дня: Бос, вам не потрібно це пояснювати, зараз усе заради команди. Нам потрібно взяти три очки, і більше нічого не має значення. Це правильний підхід. Я дуже радий, що він у Барселоні, — передає слова Фліка The Sun.
Матч Ла Ліги Барселона - ОСасуна запланований на суботу, 13 грудня, початок — о 19:30 за київським часом.
Маркус Рашфорд у цьому сезоні провів за Барселону 21 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів та дев’ять результативних передач.