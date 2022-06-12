Тренер Вірменії: «Наша команда пропустила три несправедливі м’ячі»
путін – всередині презервативу. Уболівальники збірної України вивісили банер і закликали зупинити війну
Команда розгромила Вірменію
09:26
Уболівальники збірної України вивісили промовистий банер на матчі проти Вірменії (3:0) в Лізі націй.
На ньому був зображений путін в зав’язаному презервативі, а також надпис «зупиніть війну»:
Зрештою, Україна перемогла, а два гравці нашої команди відзначилися своїми дебютними голами за збірну.
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