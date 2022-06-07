«путін забрав у нас майбутнє, залишив без всього». Гравчиня збірної росії – про напад рф на Україну

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Футболістка «Еспаньйола» та збірної росії Надєжда Карпова в інтерв’ю bbc.com поділилася своїми емоціями від повномасштабної війни в Україні, яку розпочала рф:



Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми особлива нація, і весь світ проти нас і нашої «унікальної місії».

Про яку унікальну місію ви говорите? Я не вважаю росіян особливими. Водночас мені не соромно бути росіянинкою, бо росія не має на увазі уряд і володимира путіна.

путін забрав наше майбутнє, залишив без всього. У той же час він зробив це за нашою мовчазною згодою. Влада не бачила сильного опору. Більшість людей просто закривали очі на несправедливість, думаючи, що це не їхня справа.

Я брала участь у двох опозиційних акціях, остання на підтримку Навального, коли його отруїли і посадили. Та все ж я не вважаю, що він зробив достатньо.

Ці люди, які виправдовують війну, вони заручники пропаганди. Мені їх шкода, і я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від неї.