Сидорчук: «20 хвилин після матчу з Вельсом ми просто сиділи у тиші – до мрії лишався один крок»

Фото: Instagram

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук в своєму Instagram поділився емоціями після програшу Вельсу (0:1) в кваліфікації чемпіонату світу-2022:



20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші.

Ще 2 години тому до мрії лишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, тому що розумієш, що мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей.

Наші вболівальники найкращі. Дякую кожному. Але й також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам’ятаю, коли ще не наші трибуни так палко нас підтримували.

Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремзі, який зайшов після матчу у роздягальню та підійшов до кожного.

Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки.

Головна перемога країни чекає нас попереду.