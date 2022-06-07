Сидорчук: «20 хвилин після матчу з Вельсом ми просто сиділи у тиші – до мрії лишався один крок»
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук в своєму Instagram поділився емоціями після програшу Вельсу (0:1) в кваліфікації чемпіонату світу-2022:
Роздягальню Кардіфф ніколи не забуду...
20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші.
Ще 2 години тому до мрії лишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, тому що розумієш, що мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей.
Наші вболівальники найкращі. Дякую кожному. Але й також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам’ятаю, коли ще не наші трибуни так палко нас підтримували.
Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремзі, який зайшов після матчу у роздягальню та підійшов до кожного.
Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки.
Головна перемога країни чекає нас попереду.
Нагадаємо, що «синьо-жовті» ніколи не виходили на мундіаль через плей-оф кваліфікації.