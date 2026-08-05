Сергій Разумовський

Розпочався третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Перші матчі відбулися у восьми з десяти пар.

На цій стадії виступають 20 команд, розподілених на десять пар. 12 клубів змагаються на Шляху чемпіонів, ще вісім – на Шляху представників ліг.

Слован із Братислави, у складі якого виступають два українці, на виїзді здолав шведський М’єльбю – 2:1. Переможний гол словацька команда забила на четвертій компенсованій хвилині.

Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі Слована та на 78-й хвилині віддав результативну передачу на Сулеймана Камару. Одразу після цього українець був замінений. Данило Ігнатенко весь матч провів на лаві запасних.

Несподіваної поразки зазнав французький Ліон, який у Чехії поступився Спарті – 1:2. Пенальті не реалізував Толіссо. Динамо із Загреба розгромило вдома литовський Кауно Жальгіріс – 5:0. Олімпіаком без нападника збірної України Романа Яремчука, який не був заявлений на цю стадію, не зумів забити нідерландському Неймегену.

Переможці третього кваліфікаційного раунду вийдуть до четвертого раунду відбору Ліги чемпіонів. Команди, які поступляться на Шляху чемпіонів, продовжать виступи у четвертому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Клуби, що програють на Шляху представників ліг, автоматично потраплять до основного раунду Ліги Європи.

Матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 11 серпня. Поєдинки четвертого раунду заплановані на 18 – 19 та 25 – 26 серпня.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Третій раунд, перші матчі

Арарат-Вірменія (Вірменія) – Цельє (Словенія) 2:1

Голи: Артур Серобян, 38, Карлос Франса, 70 – Світ Сешлар, 22 (пен)

М'єльбю (Швеція) – Слован Братислава (Словаччина) 1:2

Голи: Елліот Страуд, 61 (пен) – Сулейман Камара, 78, Манассе Кіанга, 90+4

Левскі (Болгарія) – Кайрат Алмати (Казахстан) 1:0

Гол: Сержиньйо, 90+2

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Црвена Звезда (Сербія) 1:0

Гол: Захі Ахмед, 38

Динамо Загреб (Хорватія) – Кауно Жальгіріс (Литва) 5:0

Голи: Міха Зайц, 31, Скотт Маккенна, 33, Матео Лісіца, 51, Лука Стойкович, 76, Лукас Качавенда, 90+4

Олімпіакос (Греція) – Неймеген (Нідерланди) 0:0

Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Буде-Глімт (Норвегія) 3:3

Голи: Рауль Флоруц, 25, 45+4, Проміс Девід, 88 – Патрік Берг, 20, Ульрік Блумберг, 29 (пен), Одін Лурас Бйортуфт, 90+1

Спарта Прага (Чехія) – Ліон (Франція) 2:1

Голи: Матей Рінеш, 63, Джон Меркадо, 69 – Мартін Сухомел, 45 (автогол)

Хто зіграє 5 серпня?

19:30. Орхус (Данія) – Сабах Баку (Азербайджан)

21:00. Фенербахче (Туреччина) – Штурм Грац (Австрія)