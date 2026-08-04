Сергій Разумовський

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Слован Братислава на виїзді здобув вольову перемогу над шведським М’єльбю.

Поєдинок проходив у Швеції та розпочався не на користь словацької команди. У другому таймі господарі отримали право на пенальті, який на 61-й хвилині впевнено реалізував Страуд. Після цього М’єльбю вийшов уперед і тривалий час зберігав мінімальну перевагу.

Перелом у матчі настав ближче до завершення зустрічі. На 78-й хвилині нападник Слована Микола Кухаревич допоміг своїй команді зрівняти рахунок. Український футболіст віддав результативну передачу на Камару, який скористався нагодою та відправив м’яч у ворота шведського клубу.

Одразу після асисту Кухаревича замінили. Вихованець Руха встиг зробити важливий внесок у перемогу Слована, адже саме його результативна дія дозволила братиславській команді повернутися в гру. В компенсований час Слован забив удруге та вирвав перемогу. На 90+4-й хвилині Кіанга встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1 на користь гостей. Інший українець у складі Слована, півзахисник Данило Ігнатенко, весь матч провів на лаві запасних і на поле не виходив.

Завдяки перемозі в Швеції Слован отримав перевагу перед матчем-відповіддю. Водночас М’єльбю зберігає шанси на проходження до наступного етапу, адже поступається лише одним м’ячем. Матч-відповідь команди проведуть 11 серпня у Братиславі.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Третій раунд, перший матч

М'єльбю – Слован 1:2

Голи: Страуд, 61 (пен.) – Камара, 78, Кіанга, 90+4