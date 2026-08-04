Павло Василенко

Світовий футбол може опинитися на порозі безпрецедентних змін. За інформацією The Times, одразу кілька континентальних конфедерацій розглядають можливість створення нового міжнародного турніру для національних збірних, який існуватиме без участі ФІФА.

Йдеться про УЄФА, КОНКАКАФ та АФК, які, за даними видання, обговорюють альтернативний формат змагань на тлі загострення конфлікту з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Одним із можливих варіантів є повернення до ідеї Глобальної ліги націй, яку УЄФА розробив ще у 2017 році, але так і не реалізував. Передбачається, що кожна конфедерація проводитиме власний турнір, який стане відбірковим етапом до світового фіналу.

Згідно з концепцією, найкращі збірні з Європи, Південної Америки, Північної та Центральної Америки, Азії, Африки й Океанії виходитимуть до глобальної стадії. Фінальний етап складатиметься із семи окремих турнірів по вісім команд, сформованих відповідно до міжнародного рейтингу.

Кожен із цих турнірів включатиме чвертьфінали, півфінали та фінал, що фактично створить кілька паралельних світових першостей замість одного чемпіонату світу за участю 48 збірних.

Наразі проєкт перебуває лише на стадії обговорення, а жодних офіційних рішень ще не ухвалено. Проте сама поява такої ідеї свідчить про серйозну кризу у взаєминах між провідними футбольними конфедераціями та ФІФА, а також ставить під сумнів майбутній формат головного турніру світового футболу.