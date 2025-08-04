Колишній гравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький продовжує демонструвати свою чітку патріотичну позицію, повідомляє blik.ua. У день свого 36-річчя, яке він відзначив 3 серпня, футболіст опублікував в Instagram репост із привітанням, де позує у футболці з промовистим написом: ЙБНРСН, з розшифровкою під ним.

Ракицький ще у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, залишив російський Зеніт і відкрито підтримав українську сторону. Попри своє минуле в рф, він однозначно засудив агресора.

Зараз 36-річний оборонець виступає за одеський Чорноморець, який після вильоту з УПЛ грає у Першій лізі.