Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський у власному Telegram-каналі поділився думками щодо шляху киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді команда Олександра Шовковського зіграє з Пафосом. А якщо пройде кіпріотів, то на останній стадії чекає переможець пари Црвена Звезда – Лех.

Насправді Мальта, Пафос і Црвена Звезда чи Лех – це ж не Бенфіка чи Інтер якийсь там, не знаю... У принципі, треба виходити в групу за великим рахунком.

Такого шансу потрапити... З такими суперниками, чесно, у 2010 році навіть ніхто не сумнівався би. Або у 2009-му. Але ж шанси... Я думав буде хтось складніший. Треба добивати, б***ь, усіх!

Так, сто відсотків! Коли ще такий буде шанс, що суперники реально по зубах? Хлопцям продатись можна і показати себе. І виступити у Лізі чемпіонів під гімн Ліги чемпіонів. Це ж круто! Всі разом вболіватимемо і дивитимемось, правильно?

Я чесно не розумію, чому все так вийшло? Через що. У принципі, що у Шахтаря, що у Динамо в натурі нормальний графік. Але Фіорентина, звичайно [суперник Полісся, – прим.]... Хіба що флорентійський стейк поїсти. Бував я у Флоренції...

Це, ну реально, ну шлях нормальний, взагалі Пафос, ну блін, за всієї поваги. І Лех там, Црвена. Як тоді? Ну такий шлях не надто далеко, не складний, який міг би бути.