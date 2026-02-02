Павло Василенко

Схоже, в іспанському футболі назріває одна з найгучніших угод останніх років. Серхіо Рамос, легендарний захисник та чемпіон світу й Європи у складі збірної Іспанії, разом з інвестиційною компанією Five Eleven Capital досягли значного прогресу у процесі придбання футбольного клубу Севілья. Про це повідомляє авторитетна радіостанція Cadena SER.

За наявною інформацією, сторони вже уклали попередню угоду, а загальна вартість операції оцінюється приблизно у 450 мільйонів євро. Очікується, що всі формальності будуть завершені до кінця поточного місяця. Наразі команда Рамоса проводить детальний аудит фінансової звітності клубу, а ключові акціонери Севільї вже дали згоду на запропоновані умови.

Для Рамоса ця угода має не лише фінансове, а й глибоке символічне значення. Саме в академії Севільї він робив перші кроки у великому футболі та захищав кольори першої команди у 2004–2005 роках, а згодом повернувся до рідного клубу у сезоні 2023/24. Нині 39-річний ветеран виступає за мексиканський Монтеррей, але, схоже, готується до нового етапу – вже поза межами поля.

За роки кар’єри у мадридському Реалі Рамос здобув статус живої легенди, вигравши численні трофеї, включно з титулами чемпіона Іспанії, Кубком країни та чотирма перемогами у Лізі чемпіонів. Тепер його амбіції можуть змінити майбутнє Севільї.